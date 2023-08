Llegamos a 2016, cuando Madonna es nombrada 'mujer del año' por la revista Billboard. Su discurso de aceptación ya es historia de la cuarta ola feminista: “Gracias por por reconocer mi capacidad para ejercer mi carrera durante 34 años, a pesar del sexismo descarado, la intimidación constante y el abuso implacable. Cuando empecé no había internet, así que la gente me decía todo en mi cara. Todo era mucho más sencillo entonces. Cuando llegué a Nueva York en 1979 era una adolescente y la ciudad daba mucho miedo. En mi primer año me encañonaron con una pistola y me pusieron una navaja en el cuello para violarme en la azotea de mi casa. Entraron a robar en mi apartamento tantas veces, que dejé de poner cerraduras nuevas en mi puerta. En los años que siguieron, perdí a casi todos mis amigos debido al sida, las drogas o los tiroteos. Como podréis imaginar, todos estos acontecimientos indeseables no solo me ayudaron a convertirme en la mujer temeraria que hoy tenéis ante vosotros, sino que me recordaron que soy vulnerable; que, en la vida, no hay ninguna seguridad real más allá que la fe en una misma".