Si estás leyendo esta nota probablemente eres de los que cree que los Stones seguirán tocando hasta que la muerte los separe. Pues te equivocas, amigo. Esta semana, el octogenario Mick Jagger ha dejado abierta la puerta a una posible gira 'post mortem'. Y no, no es que 'Sus Satánicas Majestades' hayan hecho un pacto fáustico o que hayan descubierto el secreto para volver del más allá. Se trata simplemente del posible uso de las nuevas tecnologías para continuar rockeando cuando finalmente los ríos de sus vidas vayan a dar a la mar que es el morir.

Lo contaba el incombustible front man de la banda en una entrevista con el Wall Street Journal que no tiene desperdicio. Jagger, que en su juventud pasó por la escuela de Economía, no solo habla de cómo decidió asumir el control de las finanzas de la banda hace décadas ("lo haces o te pueden joder vivo"), sino que se muestra muy consciente de que sus movimientos allanaron el camino para otros artistas que (también) mueven cientos de millones de dólares por giras en estadios, como Taylor Swift. “Una de las cosas de las que estoy realmente orgulloso, con los Stones, es que fuimos pioneros en las giras por estadios, con su propio escenario, con su propio sonido y todo. Antes de nosotros no se hacía así", sostuvo.