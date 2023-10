Los melómanos podrán argumentar que la parte 'visual' del espectáculo va en desmedro de lo musical -"¿Fue extraordinariamente mundano o mundanamente extraordinario?" se rascaban la cabeza en The New York Times-. Y puede ser. Pero no es menos cierto que las posibilidades artísticas de un espacio como Sphere son infinitas. La hibridación de diseño, tecnología y sonido, abren las puertas a colaboraciones insospechadas de artistas visuales y cineastas ya no solo con bandas de rock sino con representantes de otras disciplinas, desde el circo al teatro.