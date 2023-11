Las diez mejores bandas y cantantes de rock de la historia, según los expertos

En el Día Internacional de la Música, una selección de las diez mejores bandas e intérpretes de rock por parte de la Biblia del Rock

Porque si alguien sabe de listas son los compañeros de la crítica musical, acostumbrados a ránkings de todo tipo y pelaje

Estas son, según la Rolling Stone, los diez mejores intérpretes grupales o individuales del género musical más popular del mundo

Dos bandas y dos solistas, las dos bandas inglesas y los dos solistas de EE UU. Todos hombres. Y todos blancos. Llama la atención que los cuatro primeros puestos de la lista de los mejores cantantes y bandas de rock de todos los tiempos según la revista Rolling Stone -sigue siendo tu biblia, y lo sabes- obvie a los que inventaron el asunto: los afroamericanos. Eso, a partir del número cinco todos son negros. Incluida la única mujer, por supuesto, Aretha Franklin (#respect). Pero es lo que tienen las listas, son injustas, y no olvidemos que a pesar del desmarque de la redacción, las escandalosas declaraciones del fundador de la Rolling, dejaron muy en claro que sus preferencias eran muy parecidas a la de la lista.

Pero bueno, show must go on, así que salimos del berenjenal para meternos en la lista. Es la siguiente:

The Beatles

Los Beatles fueron, en efecto, los que llevaron el rock a un nivel de creatividad nunca antes alcanzado y abrieron el camino que aún se sigue transitando. Sus apabullantes melodías y armonías casi hacen olvidar las innovaciones técnicas y la experimentación en el estudio de los que fueron responsables (junto con George Martin) y la vanguardia incesante de sus álbumes.¿Alguna duda? Acaban de lograr un nuevo número uno en UK con el single 'Now and then'. Y dos de sus integrantes están muertos.

Bob Dylan

El único Premio Nobel de Literatura que hay (y probablemente habrá) en este tipo de lista, es sin duda un poeta folk y su influencia en la música del s. XX es indiscutible. Dylan transitó con éxito por la canción protesta, el rock de tinte social y los temazos de culto... Escuchar 'Desolation road' es como ver pasar ante tus ojos la cultura occidental. Además de probar que se puede ser el segundo mejor intérprete de rock de todos los tiempos con una voz nasal y casi ridícula de joven, y gutural y cavernosa de mayor. Como sabes, sigue tocando y no deja que uses tu móvil en sus conciertos.

Elvis

Solo en los últimos dos años, el Rey ha sido objeto de nuevas revisiones fímicas, la última película de Baz Luhrmann y a nueva de Sofía Coppola giran en su estela, y es uno de los héroes culturales más reconocibles del mundo entero. Además, está vivo. Es broma. Pero su legado de chico blanco que bailaba como negro, sigue vigente. Solo 'El rock de la cárcel' debería tener su propio museo.

The Rolling Stones

Que los Stones son incombustibles es innegable. Incluso tras la pérdida de Charlie Watts, su emblemático baterista, Jagger, Richards y Wood siguen dando guerra y recientemente publicaban 'Hackney Diamonds', su primer nuevo disco en 18 años, y el número 24 de toda su carrera. Los octogenarios Mick Jagger y Keith Richards han sabido capitalizar su eterno bromance amor/odio hasta la fecha. Los Stones vivirán para siempre, sin duda.

Chuck Berry

Cuando el primero de la lista tiene que admitir que había plagiado al quinto de la lista, puede ser que tengamos un problema. Y eso es lo que ocurrió cuando John Lennon, de los Beatles, fue demandado por su amigo Chuck Berry por copiota ('Come together' es básicamente una versión desacelerada de 'You can't catch me') y no solo se vio obligado a pagarle una contiosa suma para evitar el juicio sino que tuvo que grabar el mismo un álbum con canciones de Berry. Solución salomónica. Vamos, que Berry fue el primero en cortar el bacalao y ahí está el mítico riff the 'Johnny B. Goode' para probarlo.

Jimmy Hendrix

Hendrix es y siempre será el mejor guitarrista de la historia. Period. Pero además su aura de ángel profano y su tempranísima desaparición (capitanea el famoso club de los 27) lo convirtieron en un un auténtico mito. Cuenta la leyenda que cuando aterrizó en Londres por primera vez, los Beatles, los Stones, los Who y los Birds hacían cola para verlo. El propio Dylan admitía que le gustaba más la versión de Hendrix de 'All along the watchtower' que la original suya. Y aquí lo tenemos en el sexto puesto. Okay.

James Brown

El Padrino del Soul inspiró a artistas como Michael Jackson, Prince y muchos otros. Su inmortal estribillo "get up, (get on up)" en 'Sex Machine' es uno de los más populares del mundo y a día de hoy sigue despertando los cuerpos de la concurrencia más que cualquier reguetón. Es inevitable, escucharle es sentirse bien. 60 discos y un historial delincuencial abierto cuando tenía apenas 14 años (robo a mano armada) dicen mucho de su personalidad. Admirable.

Little Richard

"Y el ganador del Grammy a mejor nuevo artista es... ¡Yo!". Era 1988 y no, Little Richard nunca había recibido un Grammy, por lo que hizo el comentario entre la denuncia y la broma. Pero no se quedó allí: “Nunca he recibido nada. Nunca me habéis dado un Grammy y he estado cantando durante años. Soy el arquitecto del rock ‘n’ roll y nunca me dieron nada. ¡Y yo soy el creador!", le grito a un público ya puesto en pie. Un genio. Nunca le dieron el Grammy.

Aretha Franklin

¿La única mujer digna de r-e-s-p-e-c-t por parte de la Rolling Stone? Podrían haber estado Janis Joplin o Tina Turner tranquilamente. Como sea, Aretha Franklin es la divinidad hecha carne. Una intérprete que ha cosechado todos los elogios del mundo por su inconfundible voz (además de su activismo por los derechos de la mujer y las minorías raciales). La gran dama del soul fue la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame en 1987.

Ray Charles