"El peor momento fue cuando decidimos separar El Último de la Fila. Me quedé un poco desolado -decía manolo García a Uppers en 2020-, tuve unos meses de desconcierto, porque eran ya muchos años de trabajar en equipo . Nunca pensé en dejarlo, nunca pensé en abandonar , pero necesité unos meses de reposo para asimilarlo. Me decía "¿y ahora qué?". Dos meses después decidí ponerme en solitario a trabajar en un nuevo disco y ahí hice 'Pájaros de barro', mi primero en solitario". Sí, la cosa no fue mal para ninguno de los dos. Y sin embargo, los fans del dúo seguían sin explicarse el porqué de la ruptura.

Queda claro en esta respuesta sobre el mismo final: "Fue una ruptura hablada, pactada. Yo entendía que Quimi empezaba a estar incómodo con el tema lingüístico. El tema de la lengua para él es importante, él es catalán. Yo soy de los "otros catalanes": soy catalán, evidentemente, y con todo el orgullo, pero mi lengua materna es el castellano. A él le apetecía que hiciéramos alguna canción en catalán, y yo encantado, hicimos alguna canción con Maria del Mar Bonet, en algún vídeo está ya algún guiño mío como lo de «que soc de Barcelona i em moro de calor», de cara a Quimi, para hacerle reír un poco y complacerle a él. A mí me era indiferente. Yo defiendo absolutamente que los catalanes hablen catalán, evidentemente, y yo puedo hablar catalán, pero no tengo esa sensación de patria, igual que tampoco la tengo de patria española. A mí lo de los Estados y los Gobiernos no me interesa nada"