¿Esperabais este tema verdad? No podría faltar uno de los clásicos de todas las Navidades. La americana Mariah Carey tiene una fábrica de dinero gracias a este tema, el cual compuso en el año 1994 en su cuarto en solo 15 minutos. Hoy en día tiene más de 900 millones de reproducciones en Spotify, apareciendo en cientos de películas navideñas y siendo versionada por artistas como Ariana Grande, Kylie Minogue o My Chemical Romance.

¿Quién dijo que un villancico no podía sonar a rock and roll? Bobby Helm convirtió su Jingle Bell Rock en todo un éxito allá por 1957 y, desde entonces, se han hecho incontables versiones de esta canción navideña.

Si de canciones navideñas de éxito estamos hablando, una de las más actuales es 'Santa tell me', una canción de Ariana Grande lanzada vía iTunes en las navidades de 2014. Es una especie de villancico con influencias de R&B que arrasó en Estados Unidos y en mercados asiáticos como los de Japón o Corea del Sur. No era la primera vez que la cantante de Boca Ratón (Florida) lanzaba una canción navideña pero la artista ha llegado a declarar que es su favorita de todas las canciones de Navidad que ha compuesto.

'Rockin' around the Christmas tree' es una de las canciones que la cantante estadounidense Brenda Lee incluyó en un disco navideño que publicó en 1964. Ella misma escribió el tema cuando sólo tenía 13 años y lo grabó cuando había cumplido los 20. Para ser la composición de una adolescente, lo cierto es que es una de las canciones de Navidad de mayor repercusión, todo un clásico ya en las fiestas más entrañables del año.

Otra canción navideña que se hizo famosa en la voz de Frank Sinatra fue 'Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!', tema que escrito por el letrista Sammy Cahn en 1945. Sinatra fue el primer intérprete en grabar este tema, en 1948.