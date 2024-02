Cuando los Z descubrieron a Tracy Chapman en los Grammy y la devolvieron al número uno 36 años después

Entre los muchos icónicos momentos que ha tenido la ceremonia de los Grammy, destaca también la vuelta de Tracy Chapman

La 'desaparecida' intérprete en realidad nunca se retiró de la música pero siempre ha asegurado que no se siente cómoda entre reflectores

Ya el año pasado su mítica 'Fast car' obtuvo un disco de platino en la versión de Luke Combs. Hoy ha vuelto a ser número uno.

Tracy Chapman tardó dos meses en aceptar su primer contrato discográfico. Se lo tenía que pensar. A mediados de los 80 la intérprete de 'Baby can I hold you' era una estudiante de la Universidad de Tufts, en Massachusetts, y tocaba sus canciones, de gran contenido social, en bares y pubs del entorno académico. Y estaba bien así. Por eso cuando el hijo de un productor la 'descubrió' en uno de esos pubs, la Chapman se tomó su tiempo para decidirse a entrar en 'la industria'. Cuando lo hizo, su álbum debut vendió un millón de copias la primera semana y obtuvo tres Grammys en 1989. 'Fast car', la canción que acaba de tocar en la ceremonia del domingo, 36 años después, fue uno de los singles del disco.

Tracy Chapman no ha vuelto

Porque, en realidad, nunca se fue. Le ocurre a muchos artistas que no siguen el ritmo demencialmente acelerado de la producción musical en tiempos de las redes sociales. Taylor Swift puede hacerlo porque es prácticamente una nativa digital y la propia velocidad de sus experiencias y de cómo las procesa es diferente. Artistas como Billy Joel, en cambio, se pueden tomar 17 años en hacer una nueva canción. O no hacerla. Es una cuestión de ritmos vitales. Ya en 2015 la cantante, que acababa de lanzar un 'Grandes éxitos' le decía a La Razón que "puede parecer que estoy retirada, pero no es así".

Recordemos que 'Tracy Chapman', su álbum debut, incluía también otros hits como 'Baby can I hold you' y la convirtió de inmediato en una estrella internacional. Ese mismo año pasó de tocar en pubs a participar en los conciertos de Amnistía Internacional al lado de Springsteen o Peter Gabriel, y su actuación en el concierto a favor de Nelson Mandela, en el estadio de Wembley, fue una de las más recordadas. Demasiada velocidad. “Estar en el candelero y bajo la luz de los reflectores fue, y sigue siendo, hasta cierto punto, incómodo para mí. Todo lo que ocurrió en mi vida me preparó para esta carrera, pero soy un poco tímida" declaraba ya en ese entonces.

La canción protesta no es solo de los 60

También es una cuestión de consecuencia. La artista que compuso a los 16 años una canción como 'Talkin' bout the revolution' -"mientras están en las filas de la asistencia social/ llorando a las puertas de esos ejércitos de salvación / perdiendo el tiempo en las colas del paro ¿no te das cuenta? Están hablando de una revolución" - ciertamente no iba a convertirse en una estrella pop al uso. "Cuando escribí 'Talkin’ bout a revolution' esperaba que al pasar el tiempo el mundo fuera, en cierta manera, un lugar mejor, que la gente no sufriera por cubrir las necesidades básicas -dice en la misma entrevista en La Razón, en 2015-, pero de alguna forma creo que ahora todo está peor que hace veinticinco años. En Estados Unidos aún estamos batallando contra el racismo. El mundo actual es caótico, clama por un cambio político y una igualdad económica entre la gente. Como le decía al principio, como compositora de canciones me emociona que mis letras aun tengan validez, pero al mismo tiempo es algo decepcionante".

Número uno, otra vez

En realidad la 'vuelta' de Chapman empezó cuando el cantante country Luke Combs decidió incluir 'Fast car' en su álbum, 'Gettin' Old', lanzado en marzo del año pasado. La canción de Chapman, que cuenta la historia de una mujer que quiere escapar a toda costa de un espiral de pobreza, conseguir un trabajo, comprarse una casa, se convirtió 35 años después en un inesperado éxito de Spotify calzando lo 372 millones de reproducciones. "Nunca esperé encontrarme en los rankings de música country, pero me siento honrada de estar allí. Estoy feliz por Luke y su éxito y agradecida de que los nuevos fans hayan encontrado y abrazado 'Fast car'", le dijo a la revista Billboard.

Esta vez, cuando tras la actuación de los Grammys 'Fast car' ha vuelto a posicionarse en el número uno de las listas, se ha limitado a decir en sus redes : "esto es loquísimo".