Hay un capítulo de 'Friends' en el que Ross hace una lista de famosas con las que le estaría permitido acostarse (sin opción a reclamo) de tener la oportunidad: Uma Thurman , Elizabeth Hurley, Winona Ryder... las sospechosas habituales en cualquier lista de este tipo en los 90. Nos movemos en el terreno de la fantasía, claro. Pero eso no quiere decir que no involucre a personas reales. Y si aplicamos la ley de los 'seis grados de separación' - esa teoría por la que todas las personas del planeta estamos separados solo por otras cinco personas-, en realidad solo unos cuantos pasos te separan, de digamos, Halle Berry. ¿Por qué no?