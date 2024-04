La estupenda respuesta de Pink cuando le preguntan por los cambios en la cara de Madonna

Vaya por delante que la relación -si la hubiera- entre Madonna y Pink no ha sido un camino de rosas. De hecho, en más de una ocasión Alecia Beth Moore (Pink) ha dicho estar convencida de que no le cae bien a la Reina del Pop. Sin embargo, y haciendo alarde de sororidad y sentido común, la cantante ha sido muy enérgica al responder a la pregunta "¿Qué opinas de los cambios en la cara de Madonna?".

Todo empezó hace más de veinte años, cuando una joven Pink con ganas de comerse el mundo coincidía por primera vez con su ídola en un programa de televisión americano. "Creo que el concepto era que durante la entrevista yo tenía que ser como la 'fan girl' de Madonna , pero qué se yo, no estaba para bromas en ese momento" le dijo en una reciente entrevista a Howard Stern. "Entonces, cuando la presentadora me hizo la pregunta sobre cómo yo estaba flipando por conocer a Madonna y la había seguido hasta su camerino y tal... contesté 'pensé que ella era la que quería conocerme'. Fue muy estúpido en realidad. Una tontería ".

Por eso, es particularmente odiosa la estrategia patriarcal de enfrentar a las mujeres exitosas. Y cuando le preguntan a Pink monsergas del tipo "¿Qué opinas de las cirugías que se ha hecho Madonna?" contesta, como ha hecho recientemente en otro programa de televisión "Eso no es progreso. No deberías preguntarme sobre la cara de Madonna, deberíamos estar hablando sobre todas las cosas jodidamente valientes que ha hecho esta muje r por las que estábamos por venir. Así que eso que me preguntas no es progresar".

La propia Pink tampoco lo ha tenido fácil en todos su años de carrera, y más allá de sus cualidades artísticas, ha sido constantemente acosada mediáticamente por asuntos como su actitud, su manera de hablar o incluso su peso. Algo a lo que ella suele contestar cosas como "Me siento hermosa. Por favor no se angustien por mí. Yo no me preocupo por mí. Y no me preocupo por ustedes tampoco. Estoy perfectamente bien, perfectamente feliz, y mi cuerpo saludable, voluptuoso, loco y fuerte se está tomando un merecido tiempo libre".