Jennifer López cancela su gira de verano en plena crisis matrimonial con Ben Affleck

Jennifer López ha anunciado la cancelación de su gira veraniega y asegura estar 'desconsolada'

Es la cereza de una serie de traspiés artísticos y económicos que en los que se ha visto sumida en los últimos meses

La cancelación de la gira veraniega de J. Lo llega entre los crecientes rumores de una posible separación de Ben Affleck

Hay un momento, en el megalómano proyecto 'This is me.. now' -un álbum, una película-video clip y un documental titulado sin pudor alguno 'La más grande historia de amor jamás contada'- en el que vemos a Ben Affleck intentando intervenir en el guión de la cinta con la que J. Lo quiere contar su romance. Entre broma y broma, saltan algunas chispas en la pareja, como si ambos nos dejaran asomarnos, apenas, a un abismo de diferencias creativas que meses después parecen haberles pasado factura.

Si algo tiene Ben Affleck es que aparentemente es incapaz de disimular su cara de malestar. Es una broma constante, carne de memes y de comentarios ciertamente crueles sobre su vida privada y lo feliz o infeliz que es (o ha sido) con su mujer. Así, mientras el mundo contemplaba como los 'Bennifer' -que existieron mucho antes que los 'Brangelina'- recuperaban su relación dos décadas, varios matrimonios y otros tantos hijos de cada uno, después; y López se embarcaba en ese enorme proyecto celebratorio de su amor que es el 'This is me... now', la cara de Affleck no ha ido más que descomponiéndose.

Hoy, como se sabe, la pareja no solo está en crisis, sino que asiste a terapia y tanto Ben como Jennifer han hecho apariciones públicas en soledad. El penúltimo capítulo de esta aparente tragedia en varios actos llega ahora con la cancelación de la gira veraniega que tenía prevista la popular 'Jenny from the block' por varias ciudades norteamericanas y que, al parecer, no estaba teniendo la acogida esperada. El anuncio lo ha hecho la a través de un comunicado de su promotora, Live Nation, quienes aseguran que "Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos". Todas las entradas adquiridas hasta el momento serán devueltas de inmediato.

¿Fin del camino?

"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberos decepcionado - dice un comunicado ya de la propia López en su página web-. Tenéis que saber que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", asegura. Finalmente, promete a sus muchos fans que muy pronto los compensará y "volveremos a estar juntos".