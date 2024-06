Paul McCartney cumple 82 años: quiénes son y a qué se dedican sus cinco hijos

Sir Paul McCartney -82 años cumplidos hoy mismo, y quizá el músico vivo más importante del s. XX- nunca quiso que sus hijos asistieran a escuelas privadas. "Producen cierto tipo de gente... gente de 'clase alta'. Nunca me ha interesado eso. Prefiero la gente común y corriente", señalaba en una entrevista en RTVE , en 1989. Poseedor de la mayor fortuna del mundo del rock, McCartney es perfectamente consciente de su enorme privilegio económico a pesar de sus orígenes más bien humildes. "Vengo de una familia de clase trabajadora y no quería que mis hijos un día vinieran a hablarme como pijos. Creo que para ellos es aún más importante porque algún día tendrán dinero, y es básico que puedan comunicarse con la gente normal, entonces su madre y yo hemos querido educarlos de la manera más normal que hemos podido".

Bautizada en honor a la abuela materna -la 'mother Mary' de 'Let it be'- Mary Anna McCartney es la primera hija biológica de Paul y Linda. Con una profunda convicción ecológica y vegetariana, heredada de su madre, Mary también ha seguido los pasos de su madre ya que se ha dedicado principalmente a la fotografía. En 2022 dirigió su primer documental, 'If These Walls Could Sing', que cuenta las historia de los célebres estudios Abbey Road.