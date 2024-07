Según la página especializada Discogs, cuyo equipo ha hecho una revisión exhaustiva de sus bases de datos, estos son los álbumes más tristes de todos los tiempos. Spoiler alert: no hay baladas rollo 'How can you mend a broken heart?' o 'All by myself', 'Nothing compares 2 U' ni ninguna de las que sale en las comedias románticas mientras la protagonista se come una tarrina de helados Häagen Dazs XXL. Es, digamos, un poco más sofisticada y contemporánea, aunque tiene sus clásicos. Y no olvides que va por álbumes no por temas, así que te invitamos a escucharlos todos, si tienes agallas. Para no destruir lo que te queda de alma, escogemos solo 15 de los 40 que proponen. De todos ellos podemos dar fe de que son para cortarse las venas.