50 años del regreso de Bob Dylan tras su legendario accidente de moto: pasó ocho años fuera de los escenarios

En 1966 un accidente de moto retiraba al músico de los escenarios. El alejamiento duró ocho años, pero el retorno junto a The Band, fue mítico.

Una set box con más de 400 canciones en un total de 27 CDs conmemora los 50 años de esa memorable gira

A sus 83 años, Dylan sigue girando y este año volverá a Europa, aunque de momento España no figura n los planes

Había publicado tres discos fundamentales en poco más de un año -'Bringing It All Back Home', 'Highway 61 Revisited' y 'Blonde on Blonde'- y se había embarcado en una extenuante gira que lo había llevado de Francia a Australia. Para 1966, Bob Dylan estaba más o menos enganchado a las anfetaminas, deprimido y harto del mundanal ruido. Sobre todo, estaba harto del los hippies que lo habían endiosado como 'príncipe de la protesta' y que ahora lo consideraban un traidor. "Le hubiera prendido fuego a esa gente" diría años más tarde, de manera nada pacifista.

Ese es el contexto en el que Dylan cogió su moto Triumph T100 y, supuestamente tuvo un accidente en pequeña carretera de Woodstock, al norte de Nueva York, donde vivía. Era el 29 de julio de 1966. No volvería a los escenarios en ochos años. Y decimos 'supuestamente' porque a lo largo de los años muchos han especulado con la conveniencia del incidente -del que no hay registros policiales u hospitalarios- con un anhelado retiro temporal del músico. Supuestamente su esposa, que lo seguía de cerca en su auto (?) fue testigo del accidente, lo recogió ella misma (?) y lejos de llevarlo al hospital, lo llevó a casa de su manager (?), donde decidieron no dar parte alguno y llevarlo a casa de su médico personal, a 100 kilómetros de distancia donde Dylan permanecería 'ingresado' el próximo mes (????).

Inventado, exagerado o mitificado por la leyenda, el caso es que el 'accidente' le permitió al Premio Nobel de Literatura reencontrarse con unas raíces folks que explotaría con sus colegas e The Band, la banda de folk canadiense que lo acompañaba desde hace su pase a la guitarra eléctrica. No es que en esos años no hiciera música, de hecho publicó algunos discos de folk profundo e introspectivo, y grabó con The Band las legendarias 'The basement tapes'. Pero no fue hasta ocho años después, en 1974, que él y The Band volvieron a pisar los escenarios juntos.

Boxset Deluxe

Medio siglo después, la legendaria gira 'de regreso' -30 fechas en 42 intensos días- sigue siendo codiciada por melómanos de todo el mundo. Y hay buenas noticias para ellos, el próximo 20 de septiembre se publica 'The 1974 live recordings' en forma de Boxset Deluxe con 27 CDs. Un total de 417 grabaciones en directo inéditas hasta la fecha, 133 de las cuales han sido mezcladas expresamente para la ocasión a partir de las cintas de 16 pistas originales. El Boxset incluye, además un libreto escrito por Elizabeth Nelson.