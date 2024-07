Revelan detalles del robo más misterioso del rock: cuando desvalijaron a Led Zeppelin en Nueva York

Contrariamente a la opinión popular, los Led Zeppelin no vendieron su alma al diablo en 1971, cuando lanzaron su obra maestra, el álbum sin título ni identificación alguna salvo unos misteriosos símbolos mágicos, conocido como 'Led Zeppelin IV'. En realidad lo hicieron en 1973, el año en que superaron a los Beatles en el número de espectadores a sus conciertos, el año del 'Houses of the Holy' -el de la escandalosa portada con los críos desnudos escalando una montaña- , el año, en fin, en que un atrevido ladrón les robó 180.000 dólares de su caja fuerte... y se salió con la suya. El mismo diablo habría sonreído.