Juan Ignacio Pardo Suárez conocido artísticamente como Juan Pardo , es un cantautor y compositor español, nacido en Palma de Mallorca, el 11 de noviembre de 1942). Considerado una de las figuras más grandes de la historia musical en España, ya que además de su gran éxito en solitario, Juan formó parte de algunos de los mejores grupos de la década de los 60, promovió y compuso temas a otros grandes cantantes como a Los Pecos, Rocío Jurado, Luz Casal, Xil Ríos, Camilo Sesto, Andrés do Barro, Chiquetete, Massiel o a Juan Camacho entre otros.

Juan Pardo, que ya tiene 81 años, está retirado de la vida pública, alejado de la música, y se ha implicado en la pintura , otro de sus hobbies y hoy en día su decisión de no regresar a los escenarios es firme.

Contra todo pronóstico, Juan Pardo tuvo una carrera en solitario más exitosa que la de su antiguo compañero. Discos como 'My guitar', 'Conversaciones conmigo mismo', 'No me hables' o 'Bravo por la música' se convirtieron en clásicos. La década de los setenta fue claramente la suya.