Jon Bon Jovi salva la vida a una mujer que iba a saltar de un puente

El destino, sin embargo, parece tener reservado mucho más para la estrella de los 90, incluida la posibilidad de salvar una vida. Las redes, por supuesto, no han hecho más que alabar la actitud serena del cantante, y recordar de paso algunas de sus letras más 'apropiadas para la situación: "take my hand, we'll make it, I swear!", "We've gotta hold on to what we've got", "i'll be there for you", etc.