En realidad no es que el músico se hubiera retirado. Sencillamente había estado esquivando al sistema. Durante todos estos años ha sido un Mano Chao no desaparecido, sino clandestino. Sin compañía de discos, sin giras, sin festivales, sin entrevistas y sin móvil, pero colgando canciones en su página web o actuando en bares de barrio y teatros sin avisar, o con otro nombre. ¿A qué venía este autoexilio en los márgenes? Precisamente su carácter indómito y rebelde fue lo que le empujó a huir del enorme éxito que consiguieron canciones como 'Me gustas tú' o 'Clandestino'. Tenía todo el sentido del mundo que un artista tan libre y anárquico como el ex Mano Negra terminara dando portazo a la industria.