Chris Martin, sobre grabar solo dos discos más con Coldplay: "Haremos lo que hicieron nuestros héroes"

Chris Martin ha sumido a sus millones de fans en la depresión: Coldplay hará solo dos discos más y se retiran como banda

Con 24 años de trayectoria, la banda londinense es uno de las grandes referentes del pop global del s. XXI

Apenas el año pasado la banda tomaba por asalto Barcelona para deleite de sus seguidores españoles, está a punto de sacar su décimo álbum

Tal como hiciera Quentin Tarantino en su momento, al anunciar que solo haría diez películas a lo largo de toda su carrera (y van nueve), al parecer Coldplay también tiene los discos contados: serán 12 en total. "Mira, sólo hay 12 álbumes y medio de los Beatles - le decía Chris Martin, el carismático líder de la banda a Zane Lowe, de Apple Music-. Hay más o menos lo mismo de Bob Marley, lo mismo que todos nuestros héroes. También tener ese límite significa que el control de calidad es más alto para nosotros en este momento... lo cual es genial. Así que aunque podríamos estar durmiendo en nuestros laureles, lo que hacemos es siempre de mejorar".

¿Con fecha de caducidad?

'Moon Music', que se verá la luz el viernes 4 de octubre, será el décimo álbum de estudio de la banda, por lo que, si hacemos un promedio del tiempo que ha pasado entre cada uno de sus discos, podemos llegar a la conclusión de que a Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey les quedan unos seis años de música juntos. Tampoco está mal para una banda que completaría así las tres décadas de trayectoria.

Durante la entrevista con Lowe, cuando este, en nombre de todos los fans, le dice que no pueden hacernos esto y que queremos que saquen 50 álbumes más, Martin se limita responder: "No, no quieres...porque menos es más. Y para algunos de nuestros críticos, incluso menos ya es demasiado". Para el cantante, pareja de la actriz Dakota Johnson desde hace algunos años, tampoco se trata de un final final. "Creo de alguna manera siempre seguiremos tocando. Pero aunque no sé de dónde vienen las canciones, de dónde vienen las ideas, esta idea de 'tienes que terminar así' me viene dando vueltas desde hace unos cuatro o cinco años y viene del mismo lugar. Confío en ese instinto de la misma manera en que confío en las canciones. Así que si hacemos algo juntos después de eso creativamente más allá de las giras, será algo diferente, o será algo paralelo, o será una recopilación de cosas que no habíamos terminado".

Lunáticos

¿Qué podemos esperar de 'Moon Music', el que será supuestamente, antepenúltimo álbum? "Es realmente muy, muy bueno -dice Martin-. Es una especie de manifiesto o mi manera de ver las cosas en este momento en términos de cómo continuar, cómo no darse por vencido, cómo aceptar la realidad, no huir de ella, no odiar a nadie, incluso de estar siempre lleno de tantas emociones difíciles, y además lo ha producido Max Martin, que se aseguró de que sea realmente bueno".