Kurt Cobain, abuelo: Frances Bean da a luz a su primer hijo con una estrella del skate

Frances Bean Cobain apenas conoció a su padre. Este mismo año, en una emotiva carta, lo recordaba así: "Ojalá hubiera conocido a mi papá. Ojalá supiera la cadencia de su voz , cómo le gustaba su café o cómo se sentía al acurrucarse después de un cuento antes de dormir. Siempre me pregunté si habría atrapado renacuajos conmigo durante los bochornosos veranos de Washington, o si olía a Camel Lights y Nesquik de fresa (sus favoritos, según me han dicho). Pero también existe una profunda sabiduría al emprender un camino acelerado hacia la comprensión de lo preciosa que es la vida."

Qué como hubiera sido el abuelo Kurt, os estaréis preguntando. Bueno, tiene una canción llamada 'Old age' ('Vejez') que no parce ser demasiado alentadora, pero no debemos juzgar al artista solo por su arte. La vida discurre también por otros causes. Ojalá los hubiera recorrido.