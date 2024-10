Elton John: "Ya no tengo próstata, ni cadera derecha, ni rodillas. Pero sigo aquí"

"Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid". Elton John compuso 'I'm Still Standing' en 1982, pero su manifiesto de resiliencia contra viento y marea sigue vigente en 2024. A sus 77 años a Reginald Kenneth Dwight se le acumulan los problemas físicos, pero no van a poder con él. La leyenda de la música británica ha hecho recuento con mucha gracia de sus variadas dolencias durante la premier de su nuevo documental, 'Elton John: Never Too Late' en el Festival de Cine de Nueva York, pero sin perder su talante optimista y agradecido con la vida.