Lo que se dijeron Céline Dion y Adele cuando se fundieron en un abrazo

Que venga Dion y la vea. Seguramente en los mejores sueños de Adele esta escena ya había ocurrido mil veces, pero ha tenido que esperar hasta uno de sus últimos conciertos en Las Vegas , para que se haga realidad. La cantante inglesa interpretaba su canción 'When we were young' cuando descubrió entre el público nada menos que su ídola: la diva canadiense Céline Dion , con la que no dudó en fundirse en un emocionado abrazo.

Dion, que se mantiene activa en las redes, tuvo un 'regreso' temporal para la inauguración de las pasadas Olimpiadas y volvió a conmover al mundo con su interpretación del clásico 'L'hymne à l'amour' inmortalizado por Edith Piaf. Tras su momentazo olímpico, sin embargo, la intérprete de 'My heart will go on' volvió a su retiro y no ha vuelto a cantar en público. "Voy a subir al escenario cuando esté lista, no antes. Y mis cuerdas vocales no me asustarán porque voy a estar lista y voy a tocar esas notas como antes. Podría tomar válium para minimizar los espasmos durante las actuaciones, pero no es agradable. Lo estoy intentando", ha dicho.