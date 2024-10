La canción más terrorífica de la historia, según los expertos

Y ya puestos en que el terror es el conocimiento, tenemos para tí una lista de temas que no deberías, repetimos NO deberías escuchar si piensas disfrazarte esta noche de Marty McFly, esqueleto , enfermera o lo que sea. Van de menos a mayor intensidad. Tú lo pediste:

Ok. has escuchado esta canción mil veces y no da miedo. Pero a que no te habías detenido a pensar en el asunto de la muerte súbita de infantes. Eso es lo que tenía en mente James Hetfield cuando hizo una primera versión de la letra sobre el amo de los sueños y las pesadillas. Al final, por consejos de Lars Ulrich y del productor, Hetfield accedió a suavizar la letra pero dejó una perturbadora 'oración' que recita junto a un niño (el hijo del productor, de hecho) y que resulta bastante aterradora cuando se conoce el trasfondo. "Ahora me acuesto a dormir /ruega al Señor mi alma guardar./ Si muero antes de despertar/ ruego al Señor mi alma tomar".