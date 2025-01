El cantante celebra su 80 cumpleaños acompañado de su mujer y sus hijos en su lujoso yate de 150 millones de dólares

Stewart recarga pilas en Barbados de cara a su última gran gira, 'One Last Time', que le mantendrá ocupado todo 2025

Así son los locos entrenamientos de Rod Stewart en la piscina para estar a tope sobre el escenario

Rod Stewart siempre ha tenido fama de tacaño, de dejar que fuesen otros los que se rascaran los bolsillos, pero no todos los días se soplan 80 velas, y menos en tan buena forma, así que el músico británico en esta ocasión ha decidido festejar fecha tan señalada por todo lo alto, llevándose a toda su familia a una extravagante fiesta de diez días a bordo de un lujoso yate en el Caribe.

El rubio cantante de 'Do Ya Think I'm Sexy?' llega a los ocho décadas de vida en plena forma, "con la cabeza llena de pelo”, siendo aún capaz de correr “100 metros en 18 segundos” y con la agenda muy apretada. De hecho, el londinense admitía en un reciente mensaje en Instagram que, aunque la gira europea y norteamericana bautizada como 'One Last Time' que le mantendrá ocupado en 2025 será la última que haga a gran escala, no tiene "ningún deseo de retirarse".

Planea seguir "otros 15 años más"

"Amo lo que hago y hago lo que amo", añadía el artista, que a lo largo de su vida ha superado dos cánceres, de próstata y tiroides. “Soy consciente de que mis días están contados, pero no tengo miedo. Planeo disfrutar estos años al máximo. Digo ‘pocos’, pero probablemente me queden otros 15”, declaraba desafiante recientemente en 'The Sun'.

"No podría pedir nada mejor. Lo que más feliz me hace ahora mismo es ver a todos mis hijos y a mi esposa con unas enormes sonrisas en sus rostros”, añadía Stewart. Por eso se lo has llevado a todos - tiene ocho hijos con cinco mujeres diferentes- de crucero por las Barbados en su yate de 150 millones de dólares.

De crucero con toda la prole

Según el tabloide 'The Daily Mail', en el yate está su actual esposa, la fotógrafa Penny Lancaster, de 53 años, sus hijos Alastair Wallace, de 29 años, y Aiden Patrick, de 13, y otra de las hijas del músico, Kimberly Stewart, de 45 años. También se han unido, entre otros, el hermano del músico, Sean Stewart, de 44 años, y su novia, Julia Stambler así como las hijas del artista, Ruby, de 37 años, y Renee, de 32, con sus parejas y Liam Stewart, de 30, con su mujer, Nicole Artukovich, embarazada de su segundo hijo.