Noches del botánico: tardes de verano en el corazón de Madrid

Miguel Ríos: de vuelta con material inédito

Love of Lesbian, a tope tras su prueba piloto

Raphael y sus 60 años en los escenarios

Coque Malla: de festival en festival

No sacar disco no significa que no se pueda seguir subiendo a los escenarios. Pese a no sacar ningún álbum desde 2019, Coque Malla ha continuado colaborando con otros artistas y sacando sus propios singles que, sumado a sus temas míticos, promete grandes conciertos este verano. Estas son sus fechas confirmadas: