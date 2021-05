Hace unas semanas Ríos bromeaba en una entrevista con Esquire sobre su inesperado regreso a los escenarios tras retirarse hace más de una década, "me van a llamar mentiroso toda la vida", decía entre risas. Ahora, tras escuchar los temas que componen su nuevo disco, como El blues de la tercera edad , una canción dedicada a todos aquellos que, como él, nacieron a mediados del siglo XX. El momento de regresar a la música quizá no sea el mejor, pero tras vender más de 7 millones de discos este concierto mundial será el pistoletazo de salida a su nueva era musical.

"El primer streaming de mi vida"

Ríos, agradecido por el apoyo a su disco

El día del lanzamiento del disco Miguel Ríos se mostró bastante agradecido en sus redes sociales, especialmente con aquellos que le han ayudado a sacar adelante Un largo tiempo. "Producido por José Nortes, buen compañero y mejor persona. Gracias por todo, ya lo tenemos, el álbum más acústico de mi vida. Para titular el disco he tomado prestado un verso de Ángel González", por lo que también ha mostrado su agradecimiento a su viuda, Susana Rivera; a Manuel Vicent por inspirarle con una de sus columnas; o a Javier Bardem por mostrarle a Eddie Vedder la versión que Ríos hizo de Comes Then Goes. Y, además de a toda la gente que forma su equipo y su familia, tiene un mensaje de agradecimiento especial: "A ti, por seguir ahí".