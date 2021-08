Las palabras de Iniesta no quedaron, como es costumbre, ahí. El músico explicó que la promotora "no ha querido hacer la gira porque no han querido esperar a que pasara la pandemia para poner nuevas fechas, que es lo único sensato que se podía hacer en esta situación". Respecto a la devolución de las entradas, que es lo que ahora más preocupa a las miles de personas que tenían su pase para los conciertos, ha dicho que no entiende que "no hayan anunciado la cancelación para devolver el dinero de las entradas lo antes posible, tal y como se habían comprometido a hacer. Y esto me preocupa porque no me fío de ellos ni un pelo".