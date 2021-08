En la presentación de esta gira en solitario Iniesta ha asegurado que las entradas de estos conciertos no se pondrán a la venta hasta 15 días antes de la celebración de cada concierto para así guardarse las espaldas ante posibles aplazamientos o cancelaciones de los eventos dependiendo de la evolución de la pandemia en las diferentes zonas donde tiene previsto actuar. Eso sí, ha lanzado un mensaje claro: "si las cosas van a peor y se reducen aforos, las entradas serán más caras. No podemos seguir más tiempo parados".

Con todo ello, ¿qué pasa ahora con la gira de despedida de Extremoduro? Y lo más importante, ¿qué va a ocurrir con las entradas para ese concierto que llevas dos años esperando? Durante los múltiples aplazamientos que la gira ha tenido por motivos más que obvios, la promotora decidió posponerlos para 2022, cosa de la que Iniesta no está del todo de acuerdo. Hace unos meses el cantante afirmaba que "yo ya les trasladé (a la promotora) mi decisión de no poner nuevas fechas hasta no tener la seguridad de poder llevarlas a cabo. No puedo volver a comprometerme mientras dure la pandemia y confiar, en contra de la opinión de muchos expertos, en que el año que viene se pueda llevar a cabo la gira de Extremoduro".