Una versión Muzak de 'All My Loving' de hilo musical pudo ser la última canción que oyó un John Lennon inconsciente cuando era atendido de cuatro impactos de bala en un hospital neoyorquino.

'All My Loving' es, sin temor a equivocarnos, uno de los clásicos más conocidos The Beatles, porque, ¿quién no ha dedicado esta canción al ser amado alguna vez? Además, este tema tiene un lugar especial en todos los 'beatlemaniacos'. La canción, compuesta por McCartney y Lennon, fue grabada el 30 de julio de 1963 en los Estudios EMI de Londres y editada en el álbum With the Beatles el 22 de noviembre del mismo año.

Este tema formó parte del repertorio en directo de The Beatles durante los años 1963 y 1964. Además, fue una de las cinco canciones que tocaron en el famoso concierto del London Palladium, y uno de los cuatro temas que interpretaron en 'The Ed Sullivan Show' durante su primera aparición.

De acuerdo con el periodista Bill Harry, Paul McCartney compuso la letra mientras se afeitaba, pero McCartney le dijo al biógrafo Barry Miles que la escribió durante un tour bus. También dijo: "Es la primera canción que escribo primero la letra. Cosa que nunca hago, y difícilmente repito desde esta canción. Siempre es como una especie de acompañamiento". La letra sigue el modelo de "carta canción" también usado en "P.S. I Love You".

Tras llegar a la locación de uno de los conciertos, escribió la música con un piano en su camerino. McCartney la previó originalmente como una canción de género country & western y George Harrison añadió su solo de guitarra al estilo Nashville en la grabación del tema. La parte de la guitarra rítmica de John Lennon tenía un rápido rasgueo similar al de 'Da Da Ron Ron' (canción muy popular de ese tiempo) del grupo The Crystals. Lennon expreso su aprecio por esta canción en una entrevista para Playboy.

The Beatles grabaron esta canción el 30 de julio de 1963 en once tomas y tres overdubbings. La toma maestra fue obtenida después de catorce overdubbings en la toma once. Fue remezclada en monoaural el 21 de agosto y en estéreo el 29 de ese mismo mes.

¿Fue 'All my loving' la última canción que escuchó John Lennon?

Mucha gente recuerda dónde estaba el día que Jonh Lennon fue asesinado. El productor de televisión de la ciudad de Nueva York, Alan Weiss, recuerda vívidamente aquel día, según un artículo de Allison Rapp publicado por Ultimate Classic Rock.

El 8 de diciembre de 1980, Weiss tuvo un accidente con su bicicleta y le llevaron al Hospital Roosevelt. Weiss estaba siendo examinado en el hospital en el pasillo por un médico cuando alguien entró y anunció que entraba una víctima de bala. Apenas pudo ver al hombre herido, que fue llevado a una habitación contigua. Cuando los agentes de policía abandonaron la habitación, Weiss pudo oírlos hablar: "¿Puedes creerlo? John Lennon".

Pero en su estado nebuloso, Weiss no estaba seguro de haber escuchado correctamente. Las piezas empezaron a encajar cuando reconoció la inconfundible figura de Yoko Ono en el pasillo, llorando y siendo conducida por un policía. Una llamada telefónica a sus compañeros confirmó que se había informado de un tiroteo en el edificio de apartamentos de Dakota donde vivía Lennon.

Weiss fue llevado a una habitación, donde una doctora fue a ver cómo estaba. Ella se negó a revelar el estado de Lennon, por lo que Weiss hizo la pregunta de otra manera, como recordó al New York Post: "Le pregunté: 'Si alguien ha ingresado con disparos en el pecho, ¿es mucho suponer que si la persona todavía estuviera viva, usted tendría que estar presente ayudando?' Ella dijo: 'Sí'. Así que eso fue una confirmación".