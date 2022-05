Diana Ross, Elton John o Queen: Buckingham celebra los 70 años de reinado de Isabel II con un conciertazo

Música y danza se dan la mano en este evento llamado Platinum Party At The Palace que tendrá lugar el sábado 4 de junio en el Palacio de Buckingham, y se retransmitirá en vivo por BBC One, BBC iPlayer y Radio BBC 2.

La sección de musical está comisariada por el legendario el compositor Andrew Lloyd Webber, con una aparición especial de Lloyd Webber y Lin-Manuel Miranda, además de otras actuaciones con invitados especiales de The Phantom Of The Opera, Hamilton, Six, The Lion King y Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat.