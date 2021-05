Freddie Mercury sigue dando que hablar tres décadas después de su muerte, más aún tras del estreno de Bohemian Rhapsody, la película biográfica que repasa su vida y la trayectoria de Queen que se convirtió en la más taquillera en España durante aquel 2018. Pero por mucho que el largometraje nos acercara a la parte más íntima del artista, algunas dudas siguen en el aire, como esa leyenda que dice que la colocacíón de sus dientes era determinante en esa forma particular de proyectar su hipnótica voz. Una creencia popular queno está corroborada por la ciencia. El estudio Freddie Mercury, acoustic analysis of speaking fundamental frequency, vibrato, and subharonics dice que no, que la razón de su voz y su sonido es otra.