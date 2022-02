La Super Bowl de los raperos de 50: Eminem, Snoop Dogg o Dr Dre toman el control

El intermedio de la Super Bowl es uno de los eventos y espectáculos televisivos más esperados a nivel mundial

Los de 50 se convierten en los protagonistas de esta Super Bowl con Dr. Drel Eminem y Snoop Dogg a la cabeza

El rap y el hip-hop será el protagonista de esos 15 minutos con un elenco de artistas que completan Mary J. Blige y Kendrick Lamar

Llega una de las noches más importantes para Estados Unidos, deportiva y televisivamente hablando, claro. En unas horas, sobre la medianoche en España, se jugará la final de fútbol americano, la Super Bowl. Es, sin lugar a duda, uno de los grandes eventos retransmitidos por televisión a nivel mundial, para los estadounidenses por ser la final de un deporte que viven con pasión, y, en el resto del mundo, además de los aficionados, por el intermedio. En ese momento que dura algo más de 10 minutos, uno o varios artistas levantan el estadio en directo y más de 100 millones de espectadores los ven a través de sus pantallas. Este año serán cinco los que actúen en el intermedio, todos ellos dedicados al rap o al hip hop: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Si llama la atención algo es que, además de apostar por unos géneros musicales muy relacionados con la visión que el resto del planeta tiene sobre los americanos, cuatro de los cinco cantantes que actuarán en el SoFi Stadium de Ingletown en California son uppers, solo Kendrick Lamar tiene menos de 45 años. Ello no quita que a sus 34 años no haya tenido una trayectoria llena de éxitos, fue nominado al Oscar a mejor canción por su tema 'All the Stars' para 'Black Panther' y cuenta con numerosos premios musicales.

No es nuevo que el talento upper protagonice la Super Bowl. En 2020, previo al confinamiento mundial, Jennifer López y Shakira dieron uno de los espectáculos más recordados de los últimos años. Lenny Kravitz participó en la de Katy Perry en 2015, los Red Hot Chili Peppers actuaron junto a Bruno Mars en 2014, o Madonna la protagonizó en 2012. The Who, los Rolling Stones, Paul McCartney o U2 son otros de los que han actuado en el intermedio más visto del mundo.

Eminem

Posiblemente Eminem a sus 49 años sea uno de los raperos más famosos e influyentes en la esfera internacional. Más allá de su fama musical, Eminem ha sido noticia a lo largo de los años especialmente por sus adicciones, en 2007 sufrió una sobredosis que logró superar, y de las que ya lleva casi 15 años rehabilitado. El deporte fue una vía de escape para él, además de la música.

Tras convertirse en uno de los artistas más laureados en sus primeros años, colocó ocho álbumes seguidos en la primera posición de la lista de Billboard 200, entonces comenzó la montaña rusa, cuando su música no convencía tanto como la anterior. A comienzos de 2020 publicó un nuevo disco que fue bien valorado por los críticos de rap y señalando que había sido capaz de adaptarse a las tendencias del hip-hop actual.

Además de la música, también ha hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación, destacando la película '8 Millas', película por la que ganó el Oscar a mejor canción original con 'Love Yourself', convirtiéndose en la primera película que gana una estatuilla por un tema hip-hop. En su actuación en la Super Bowl contará con dos raperos sordos que versionarán sus actuaciones.s

Dr. Dre

Sin duda, el rapero rey de la Super Bowl de este año es Dr. Dre. A sus 56 años, ha trabajado con todos los artistas participantes en este intermedio. Fue el encargado de lanzar al estrellato en su debut a Eminem y ha colaborado con Snopp Dogg y con Mary J. Blige. Con fama de ser muy, muy exigente, es raro el rapero que no ha tenido relación con él para componer, colaborar o producir a través de su compañía discográfica Aftermath Entertainment, por la que han pasado otros grandes como 50 Cent.

Snoop Dogg

La vida de Snoop Dogg no ha sido sencilla a sus 50 años, pero tampoco es que él haya facilitado muchos las cosas. Como sus compañeros, es uno de los grandes raperos de la historia, según Forbes su fortuna asciende a los 150 millones de dólares. Como muchos en su ámbito, empezó de la mano de Dr. Dre. En 2015 fundó una empresa para comercializar marihuana por Internet y, por su 48 cumpleaños, le regalaron 48 porros. ¿Si se los fumó todos en el mismo día? A saber.

Las polémicas más allá de la música no han sido pocas. Fue uno de los artistas más críticos en el mandato de Donald Trump, aunque no estuvo tan bien visto que bromease con pegarle un tiro al expresidente de los Estados Unidos. En 2015 fue arrestado en Suecia por supuesto consumo de drogas y el alegó que la detención se debió a motivos raciales. Unos días después fue retenido en Italia por llevar en efectivo nada más y nada menos 400.000 euros. Desde luego que su actuación en el intervalo de la Super Bowl no dejará indiferente a nadie, aunque tras ser acusado de agresión sexual puede estar en peligro su salida al escenario.

Mary J. Blige

La única mujer que saldrá a actuar en la Super Bowl es Mary J. Blige y no solo dedica al hip-hop, también a la música R&B y al soul. Después de anunciarse su participación en el evento, la cantante comunicaba a finales de enero que está a punto de lanzar su nuevo álbum, 'Good morning gorgerous'. No obstante, sus oyentes irán descubriendo poco a poco la nueva música que concentrará el disco como ya lo han ido haciendo con sus últimos lanzamientos que estarán incluidos en el proyecto.