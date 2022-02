Enrique Bunbury se encuentra en plena gira de conciertos. La primavera la tiene repleta de bolos al otro lado del charco, en Estados Unidos, mientras que en verano se paseará por España en su tour 2022 para celebrar sus 35 años en la música. El problema es que hoy nos hemos despertado con una noticia triste: sus conciertos en 2022 serán los últimos de su carrera. Ese es el comunicado que ha hecho el artista a través de sus redes sociales a primera hora de esta mañana. "Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender" , comienza explicando.

Ese malestar, relata, apareció en su gira entre 2015 y 2016, pero "sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17 y 19". Cuenta también que el parón de las giras durante los dos años de pandemia hizo que pensase que ese malestar parecía que se había esfumado , a lo que se sumaban sus ganas de reencontrarse con el público, los músicos, los técnicos y el escenario. "Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana". Hace unas semanas tuvo que cancelar un concierto en el país por una laringitis aguda.

Desde que comenzó esta gira, Bunbury cuenta que los síntomas y los dolores le han acompañado no solo sobre el escenario, también durante todo el día. "La realidad es que mi garganta se cierra e irrita y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. Lo que normalmente era un placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre si no estoy de gira".