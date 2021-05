"Aquí no hay playa", el hito musical de los ochenta que marcó el mandato de Joaquín Leguina

Le guste o no a Joaquín Leguina, la memoria colectiva nos lleva estos días a The Refrescos y a su hit musical 'Aquí no hay playa', el himno extraoficial durante su mandato como presidente de la Comunidad de Madrid. Es difícil dejar de tararearlo desde que conocemos su expulsión del partido socialista, más ahora que intuimos próximo aquel calor plomizo que inspiró la canción.