Pau Donés lo dejó claro en su documental "Eso que tú me das" antes de fallecer. Mirando a cámara dijo: "Por favor, si me hacéis un tributo, que sea decente, que sea bueno". Como no podía ser de otra forma, la "familia jarabesca" se ha reunido para lanzar una canción homenaje al cantante de Barcelona. "Valiente" está incluida en su último disco, pero ahora ha sido versionada por una coral de voces e instrumentos.