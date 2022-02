En su discurso ha querido recordar como anécdota el momento en el que supo que le iban a dar un premio hace años. "Después de colgar el teléfono y saber que me habían dado un premio muy querido se lo dije a mi mujer, y me dijo: '¿A ti por qué?'. Yo pensé lo mismo sobre una distinción que tenía asimilada como algo que se da a la gente mayor que ya está a punto del retiro y esas cosas, para acompañarle en este difícil trance. También pensé que podría ser por otras razones que yo mismo no llegaba a entender".

"Estoy emocionado y muy feliz. Afortunadamente la alegría de que estéis conmigo, de que nos podamos ir un rato a comer juntos y a reírnos… ¿no caben todos? Si alguno está en la necesidad de venir, que venga también: donde comen 35 comen 36" ha dicho entre risas apurando a los asistentes a abandonar la sala. No obstante, una de las frases que más han calado de su discurso es "lo único que he hecho en mi vida ha sido lo que he querido y como he querido".