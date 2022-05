Juan Valdivia y su retiro de Héroes del Silencio por enfermedad: "Quería tocar como Slash y forcé demasiado"

En una entrevista con El País el artista habla de sus problemas de salud y su retirada de la banda.

Valdivia afirma que no tiene contacto con Bunbury desde los últimos conciertos.

¿Qué es la distonía focal? El músico habla sobre la enfermedad que le hizo dejar la guitarra.

Siempre ha sido todo un misterio. En un segundo plano y con una aparente timidez, Juan Valdivia (Zaragoza, 1966) ha ofrecido al periódico El País una entrevista en la que habla de su distanciamiento con la mítica banda Héroes del Silencio y donde explica cómo se vive con distonía focal.

Confiesa que ahora dedica su tiempo libre a la pintura, pero su camino siempre estuvo vinculado a la música. A los 18 años comenzó a soñar con ser una estrella de rock. Tras experimentar con varias bandas, llegó Zumo de Vidrio, el que sería antecedente de Héroes del Silencio, cuya voz la puso Enrique Bunbury.

Durante la entrevista, Valdivia relata cómo en los conciertos de su último álbum con Héroes del Silencio, Avalancha (1995), empezó "a notar el dolor en la mano”. El artista cuenta cómo descubrió este problema y cuáles fueron las razones.

La distonía focal

Estos problemas de salud le hicieron retirarse de la música en 1996, con solo 30 años. ¿La razón? En la gira de Héroes del Silencio de 1995 empezó a sentir calambrazos en su mano izquierda. Tras varias pruebas médicas le diagnosticaron distonía focal: "una patología que afecta a algunos músicos que se caracteriza por una pérdida involuntaria del control y la coordinación de los movimientos de los dedos al tocar el instrumento".

Valdivia afirma tener bastante seguridad sobre la causa de este problema. El músico cree que fue debido a su obsesión por tocar como Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses. Además de sus ganas de impresionar al productor canadiense Bob Ezrin, que produjo Avalancha, de Héroes del Silencio. "Yo quería estar a la altura de la persona que había producido The Wall. Me sentí presionado en ese sentido. Además, en ese momento escuchaba mucho a Slash. Quería tocar como él, con sensibilidad, pero a la vez con mucha caña. Forcé demasiado y me pasó eso", relata en la entrevista.

Aunque su sonido era único y ha servido de referente para muchos músicos que llegarón después, afirma que "no sabía muy bien lo que hacía. Iba a mi bola. Buscaba un sonido sobre todo profundo. Creo que lo importante son las melodías. Nos gustaban grupos siniestros como The Cure, también U2, claro".

Fin de una etapa

Valdivia no es el único que ha tenido que abandonar el rock and roll por problemas de salud. Su compañero Enrique Bunbury, anunció el pasado 15 de mayo que su voz no da para más y que ponía fin a sus giras. Sobre los problemas de voz de Bunbury, el músico afirma que no tiene relación con él y no puede hablar de ello, aunque asegura que es el mejor vocalista español.

En la entrevista también ha hablado de la ruptura de Héroes del Silencio, en 1996. "Influyó mucho mí distonía focal. Lo pasé muy mal, porque trataba de tocar algo que sabía, pero no podía. En un grupo puede haber muchas broncas, pero si estás tocando a gusto la situación es llevadera. Pero cuando ya no disfrutas tocando y encima hay discusiones ya no tiene sentido. En el fondo para mí fue un alivio la separación del grupo, aunque es lo que menos quería en el mundo".

Según explica, tenía mucha presión y la relación entre los miembros ya no eran tan buena como antes. El fin de Héroes del Silencio le llevó a un estado anímico muy malo: "No quería ni tocar ni escuchar música. Hasta odiaba a los Rolling", relata.