Muere Dusty Hill, icónico bajista de ZZ Top, a los 72 años: "Extrañaremos tu firme presencia"

Se ha ido una leyenda. El cofundador y bajista de ZZ Top, Dusty Hill, ha fallecido a los 72 años de edad en su casa de Houston, Texas , según ha confirmado la banda en un comunicado compartido a través de Facebook. Por el momento, las causas del deceso no se conocen; lo único que han hecho público Frank Beard y Billy Gibbons, sus compañeros de grupo y cofundadores de ZZ Top, es que se ha ido "mientras dormía en su casa".

"Estamos tristes por la noticia de hoy de que nuestro compadre, Dusty Hill, ha fallecido mientras dormía en su casa de Houston, Texas. Nosotros, junto con legiones de fans de ZZ Top alrededor del mundo, extrañaremos tu presencia firme, tu naturaleza y el compromiso duradero de proporcionar ese monumental bajo para la 'Top'. Estaremos siempre conectados a ese 'Blues Shuffle en C", han escrito.

Hill, integrante de uno de los tríos más icónicos de la historia del rock sureño y el blues, acarreaba problemas de salud en los últimos meses. El pasado 21 de julio, en plena gira por Estados Unidos-’A Celebration With ZZ TOP’-, la banda anunció a través de Facebook que Hill abandonaba el 'tour' y volvía a Texas para "abordar un problema de salud", que tampoc fue especificado.

Warner Records los fichó en el año 1977 y, desde entonces, no han parado de producir música. Su infinita discografía recoge una gran cantidad de álbumes de estudio, como 'El Loco', 'Tejas', 'ZZ Top’s First Album' o 'Mescalero', además de versiones en directo, como su inolvidable 'Live in Germany - Rockpalast' del año 1980. Han sido parte integral de la cultura popular estadounidense con un sonido característico, vinculado siempre al sur de Estados Unidos. Guitarra, bajo y batería fueron la columna vertebral de los 'Top'.