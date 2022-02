Sobre el escenario, lo que quisieras, pero pese a amar la música y dedicarse en cuerpo y alma a ello no era demasiado dado a comentar sus letras o sus composiciones. "No me gusta hablar de mi música. De hecho, creo que no me gusta hablar de música. Te diría que incluso que no soy muy fan de hablar, en general. Me enamoré del rock en mi adolescencia porque solo me pedía escuchar", le contaba hace unos años a El País.