La última semana no ha sido fácil para la cantante irlandesa Sinead O'Connor que, tras denunciar la desaparición de su hijo Shane de 17 años, el sábado recibía la peor de las noticias tras ser localizado muerto tras la confirmación de la policía irlandesa a varios medios locales. El joven desapareció el pasado jueves 6 de enero, cuando la propia cantante de 55 años hacía un llamamiento en su cuenta de Twitter. "Este es un mensaje para mi hijo, Shane. Lo de desaparecer así no es gracioso. Me estás asustando. ¿Puedes hacer lo correcto y presentarte en comisaría?" , escribía en su perfil O'Connor.

La intérprete de 'Nothing Compares 2U' ha seguido lanzando mensajes desde sus redes sociales destacando uno para los más jóvenes. "Un mensaje para los adolescentes que están considerando la opción que el idiota de mi hijo se vio obligado a elegir. He visto a muchas personas fallecidas en mi vida. Mi hijo es el único que no miró la paz. El suicidio no te la traerá. Es una mentira".