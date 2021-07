Han sido ellos mismos quienes, a través de un post en su cuenta oficial de Twitter, han confirmado que el guionista y director de cine David Serrano , de 46 años (Días de Fútbol, El otro lado de la cama) rodará un musical con canciones de Hombres G. La noticia ha sido compartida esta misma mañana a través del sitio web El Blog de Cine, que no ha adelantado más información al respecto. Tampoco lo ha hecho el grupo, que se ha limitado a replicar la información de forma prudente.

Más allá de la temática, todavía no se han desvelado las fechas de estreno ni los actores que participarán en el proyecto, así como los lugares donde se estrenará la obra. Lo que sí sabemos es que, además de su recorrido en el cine, David Serrano cuenta con experiencia en el terreno teatral. Antes ya estrenó la obra 'Hoy no me puedo levantar', un musical de canciones de Mecano que obtuvo un gran reconocimiento por parte del público, traducido en un importante volumen de audiencia en taquilla.