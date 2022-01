Son muchos los artistas que durante la pandemia han decidido mojarse y aprovechar su influencia para fomentar la vacunación. Pero Neil Young ha ido más allá y amenaza con abandonar Spotify , una de las principales plataformas de streaming de música, y retirar sus canciones de la aplicación. ¿El motivo? El contenido del podcast de Joe Rogan, 'The Joe Rogan Experiencie', con el que la plataforma firmó un acuerdo de exclusividad en 2020 que se calcula que costó unos 100 millones de dólares. Ahora el cantante se enfrenta en un 'o él o yo' ante la desinformación que propaga en su programa ante los 11 millones de oyentes de media que tiene cada episodio.

"Quiero hacerle saber a Spotify hoy mismo que quiero mi catálogo fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young. No ambos", expone el artista que se niega a compartir aplicación con las polémicas opiniones de Joe Rogan. Spotify ahora mismo debe estar en una encrucijada ante la amenaza de Young, pues es una de las grandes estrellas de la música mundial, pero como ya exponíamos el programa de Rogan es una de sus grandes apuestas y se han desembolsado una gran cantidad de dinero para tenerlo en exclusiva en su plataforma. No obstante, desde la aplicación saben que el contenido es controvertido, ya durante la operación, según destaca El País, se eliminaron 42 episodios por contener, entre otros, comentarios racistas, machistas o transfóbicos.

Todo esto, y ahí están los datos de audiencia, no implica que sus opiniones no sean secundadas por millones de estadounidenses. Sus palabras tienen tal repercusión que hasta la Casa Blanca ha tenido que llamarle la atención el pasado 2021 porque Rogan afirmaba que los jóvenes que hicieran deporte no tenían que vacunarse contra el coronavirus.