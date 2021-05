Para disipar los nervios previos a la última jornada liguera, Pancho Varona acudió al podcast de Raúl Jimeno, Menottinto, para charlar sobre música, el Atleti y el himno que compuso junto a Joaquín Sabina

"Yo soy el niño que va de la mano; Joaquín Sabina me dijo eso"

"No reniego de la música que se hace ahora, mientras siga sin fallarme la gente que yo amo"

A Pancho Varona (63 años) no le gusta el fútbol, le gusta el Atleti. Y, como tantos otros colchoneros, este fin de semana habrá disfrutado de lo lindo con la consecución del campeonato liguero, en uno de esos partidos agónicos que, al término de los 90 minutos, ejemplifican a la perfección qué significa ser del Atlético de Madrid. Para distraer los nervios prepartido, el artista madrileño acudió el pasado 20 de mayo a las Charlas Champán, el podcast del periodista Raúl Jimeno, Menottinto. Allí hablaron de los temas obligatorios: del equipo de sus amores, del himno que Varona compuso junto a Joaquín Sabina, del fútbol de antes y después y de la música, el eje vital del artista.

El himno del Atleti y una confesión inesperada

"Yo salgo en la canción. Cuando dice: "o del Metropolitano donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano", yo soy el niño que va de la mano; Joaquín (Sabina) me dijo eso. 'Tú eres el niño que va con su papá de la mano al Metropolitano', porque solo pude ir al Metropolitano una vez con mi papá de la mano. Ese momento me pone la piel de gallina".

"Joaquín tiene dos cosas maravillosas. Es el mejor cronista y el mejor sastre que hay. Ha conseguido hacer un traje a medida para el Atleti, pidiendo información constante a mí y a Javier Matallanas. Nos tenía fritos. Me llamaba y me decía: 'Panchito, necesito nombres de jugadores' (...). Al cabo de ocho horas: 'me faltan más nombres'. 'Dime más datos, nombres de calles...' Yo le decía: 'Paseo de los melancólicos' y él decía: 'Joder, qué bien me viene ese".

"Entre lo que él (Sabina) tenía en la cabeza y lo que nos iba preguntando, iba tejiendo una red perfecta. Es una canción divertida; es seria cuando tiene que ser seria y divertida cuando tiene que serlo. Lo tiene todo. Lo bueno es que una vez que Joaquín me dio esa letra para que le pusiera música, me di cuenta de que podía adaptarla al rock y a la chirigota, además de la versión de banda municipal. (...) Con la misma música pude hacer tres versiones. Eso es lo que le emocionó a Joaquín. En una invitamos a una chirigota gaditana famosa, en la otra a Lichis, a José de Santiago, al 'Mono' Burgos y a Joaquín cantando la versión rock, y la otra a Antonio Carmona y tantos otros invitados. Fueron unos meses tan bonitos en mi vida... Estaba tan orgulloso..."

Viaje a Liverpool y el último abrazo a Michael Robinson

"Hacía 50 años de la separación de los Beatles y tres días antes se jugaba el Liverpool - Atleti. Me fui tres días a Liverpool a disfrutar de las dos cosas. Yo pensaba que nos iban a eliminar, pero dije 'da igual'. Aunque eliminen al Atleti, voy a ser feliz con los Beatles. Y me salió todo bien".

"Fui con mi manager y mi pareja. Programamos el viaje con todo el cariño. Teníamos amigos comunes que íbamos a ver. Fue un viaje muy bonito y maravilloso. Además, al día siguiente, en el aeropuerto John Lennon, me encontré con Michael Robinson y le di el último abrazo".

"Michael Robinson tenía buena relación con todo el mundo. En cuanto te lo presentaban, era tu mejor amigo. Le vi cuatro o cinco veces en mi vida y siempre me trató como si fuese su mejor amigo. No se podía ser más simpático, más amable, más gracioso".

De Llorente a Irureta; de The Who a C. Tangana

"Yo me emociono viendo un cromo del Atleti del año 70 mucho más que uno de la época que ganamos la liga con gol de (Diego) Godín en el Nou Camp. Me emociona más el cromo de Luis Garate, de Irureta, porque hay algo en la mística. A mí me gustaba el fútbol de antes, y con la música me pasa algo parecido. Yo no reniego de la música que se hace ahora, mientras siga sin fallarme la gente que yo amo. He oído el disco de C. Tangana, El Madrileño, que me parece fantástico. Todos los días escarbo para enamorarme de gente que haga cosas nuevas, yo busco el amor en la música todos los días".

"Me he enamorado de Marcos Llorente este año. No solo por cómo juega sino por cómo es el chico, por su forma de ser en el campo. Mi alegría en el fútbol se llama Marcos Llorente, pero sigo viendo un cromo de Luis Aragonés y me hace llorar, como me hace llorar un disco de The Who pero me gusta C. Tangana. ¿Por qué no me va a gustar?

Sobre la tecnología

"No uso mucho las videollamadas. Las que más uso son las de Whatsapp, no uso ni Skype ni Zoom. Igual me pasa con los conciertos online, no me gustan nada, me parecen muy fríos. Me gusta más la distancia corta, lo otro me resulta costoso".