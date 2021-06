Hace un año ya que Pau Donés nos dejó. El líder de Jarabe de Palo fallecía a los 53 años a causa de un cáncer. Una batalla contra la enfermedad que libró durante años. Tiempo en el que no dejó de dar lecciones sobre cómo exprimir la vida hasta el final y cómo irse en paz. A través de sus redes, su música y sus últimas palabras en el documental 'Eso que tú me das' que grabó junto a Jordi Évole antes de morir, en el Valle de Arán, Donés fue despidiéndose de forma cálida . Lo hizo con el público y, tras las cámaras, con su familia. Su hija Sara Donés, su hermano Marc o el aluvión de amigos artistas que le sigue rindiendo homenaje, ¿cómo ha pasado su entorno cercano los primeros doce meses sin él?

Su hija Sara Donés: su duelo en segundo plano

"Ella prefiere no aparecer, no tiene ganas , pero justo ayer estuvimos hablando con ella y está muy contenta con la presentación y el lanzamiento". Con estas palabras durante la presentación de las camisetas contra el cáncer de Pau , explicaba a Uppers Marc Donés, su hermano , el segundo plano que Sara mantiene de cara a los medios. Sin presencia pública en redes sociales, una de las pocas imágenes de padre e hija que hemos podido ver a lo largo de sus 17 años pertenece al videoclip de 'Eso que tú me das', la canción que Pau le dedicó por ser el "amor de su vida" . Ahí aparece también semioculta bajo un antifaz pero bailando.

Su hermano Marc: la ausencia de las llamadas diarias

Sus otros dos hermanos: echando de menos a 'un padre'

Tarque, La Mari y "familia jarabesca"

Los recuerdos a Pau en redes durante este tiempo no han cesado. Con el 9 de junio como fecha ya señalada en el calendario, muchos nombres propios de la música han querido rendir su particular homenaje. Había presión. Ya en el documental 'Eso que tú me das', Pau dejaba clara su petición: "Por favor, si me hacéis un tributo, que sea decente, que sea bueno". Los músicos de Jarabe de Palo, Carlos Tarque (M-Clan) o La Mari de Chambao se han reunido para homenajearle con 'Valiente'.