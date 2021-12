Un ejemplo que todos conocemos: John Lennon y Paul McCartney, de los Beatles. Lo que comenzó como una competición sana entre dos amigos acabó separando al mayor grupo de pop de toda la historia . Otro ejemplo: Noel y Liam Gallagher. Pese a ser hermanos, los antiguos miembros de Oasis han tenido siempre una relación complicada, con insultos y golpes de por medio, y desde la separación del grupo en 2009 no parece que hayan limado asperezas, sino, más bien, todo lo contrario.

Y si hablamos del ámbito nacional, es imposible no nombrar a los hermanos José María y Nacho Cano, componentes, junto a Ana Torroja, de Mecano y cuya rivalidad no solo disolvió el grupo, sino que también les hizo irreconciliables.

Hablamos, cómo no, de la formación original de Guns N' Roses, compuesta por el vocalista Axl Rose , el guitarrista Slash, el bajista Duff McKagan, el baterista Steven Adler y el guitarrista y compositor Izzy Stradlin, un quinteto dorado que nos dio ese discazo que es ‘Appetite for Destruction’ y que fue resquebrajándose año a año durante la década de 1990.

La historia de la separación de los Guns N' Roses originales tiene dos claros protagonistas: Axl Rose y Slash , aunque antes de que el guitarrista decidiese abandonar la banda ya habían despedido a Steven Adler e Izzy Stradlin. No obstante, el profundo odio que Axl Rose y Slash llegaron a profesarse, con mofas, insultos y todo tipo de desprecios, probablemente quedará en la memoria de todos sus fans.

Esta fuerte enemistad, que se saldó con la salida de Slash en otoño de 1996, está construida sobre un gran cúmulo de motivos , malos gestos aquí y allá que hicieron que el mal ambiente fuera insostenible. No obstante, en la autobiografía de Slash (Slash: De Guns N' Roses a Velvet Revolver, publicada en 2007) se menciona un suceso que puede explicar cómo era la vida de la banda por aquel entonces: la gira conjunta que hicieron con Metallica en 1992.

Estos retrasos, principalmente, eran consecuencia de las fiestas temáticas que Axl Rose hacía en el backstage y de su carácter despótico , con el que iba sometiendo a sus compañeros y ganando cada vez más y más poder dentro de la banda y sometiendo. De hecho, en 1994 el cantante llegaría a despedir por cuenta propia a Gilby Clarke, guitarrista que había entrado en el grupo en 1991 para sustituir a Izzy Strandlin, que, irónicamente, se había marchado para no tener que soportar más la tiranía de Axl. En este caso, eso sí, el motivo fueron las diferencias musicales entre uno y otro y la cosa terminó más bien que mal, al contrario que con Slash.

Para no tener al público esperando, la banda contactó con los Guns N' Roses para que adelantasen su concierto y cubriesen su hueco. La banda, sin embargo, nunca llegó a tiempo para dejar el vacío que había dejado Metallica, ya que Axl no se presentó con los demás. En su lugar, el vocalista apareció tres horas más tarde de lo previsto y, lo que es peor, decidió terminar el concierto cuando tan solo llevaban una hora y media tocando. Todo un jarro de agua fría que no le sentó nada bien a Slash.