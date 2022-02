Rencillas personales, enemistades, malentendidos y mucha, mucha guerra de egos. En el mundo de la música hay mucho más que lo que se ve en los escenarios y videoclips . Solo hay que ver la cantidad de reyertas que han protagonizado los grupos y solistas que copan nuestras listas de reproducción para darse cuenta de que en el sector musical no es oro todo lo que reluce .

Un ejemplo bastante conocido: Noel y Liam Gallagher , los hermanos de Oasis. Pese a su lazos sanguíneos, los dos hermanos han tenido siempre una relación extremadamente complicada, con todo tipo de insultos y golpes de por medio , y desde la separación de la icónica banda en 2009 no parece que hayan limado asperezas. Más bien, todo lo contrario. En España, también contamos con nuestra propia versión de los Gallagher en los hermanos José María y Nacho Cano, componentes, junto a Ana Torroja, de Mecano. Pese a ser familia, su rivalidad fue tal que reventó el grupo por completo y desde entonces son irreconciliables.

De entre todas las historias de enemistad del sector de la música, hay una que todos conocemos. Nos referimos, cómo no, a la de John Lennon y Paul McCartney , de los Beatles, cuya amistosa competitividad acabó deteriorándose hasta separar al mayor grupo de pop de la historia.

Sus roces con John Lennon son, probablemente, los más famosos, pero Paul McCartney no solo ha tenido problemas con el icónico artista . Al contrario, el cantautor es el protagonista de una de las rencillas más comentadas de los últimos años.

En concreto, hablamos de la rivalidad que tiene con Phil Collins . O, mejor dicho, que Phil Collins tiene contra él. El antiguo batería de Genesis y uno de los músicos más famosos de todos los tiempos (curiosamente, ocupa junto a Paul McCartney el pódium de los tres artistas pop que han logrado vender má de 100 millones de álbumes tanto en su carrera con una banda como en solitario) contó en una entrevista de 2016 con el periódico británico The Sunday Times que lleva más de una década guardándole un profundo rencor a Paul McCartney .

“McCartney venía con Heather Mills (su mujer de aquella época) y yo tenía una primera edición de 'The Beatles', de Hunter Davies, y le dije 'Hola, Paul, ¿te importaría firmarme esto para mí?'”, relató. “Entonces él me miró y dijo: Oh, Heather, nuestro pequeño Phil es un poco fan de los Beatles' y pensé 'Que te jodan, Que te jodan'. Nunca lo olvidaré".