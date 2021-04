Hace solo unas semanas te contábamos que la gira de despedida de Extremoduro era cancelada , pero que existe una posibilidad de que se reprograme si para cuando se pueda "sigue teniendo algún sentido”, comunicó el grupo entonces. Pero en aquel comunicado no solo habían malas noticias, pues Robe Iniesta anunció que pronto publicaría un disco en solitario con su correspondiente gira y que podremos escuchar a partir del 30 de abril, cuando salga a la venta.

Regreso en solitario

El tema en general ha gustado a sus fans porque tiene la esencia de Extremoduro. Pero entre tanto alarde, sus redes sociales han sido una división de opiniones entre eso de que "sí, me gusta", y "dónde está el dinero de mis entradas" de la gira de despedida del grupo. Entre rock, guitarras y su letra, como siempre, deslenguada, Segundo movimiento: Mierda de filosofía es una canción que ha gustado y que hará saltar a cualquier fan del artista en un concierto suyo o si te la pones en casa.

La polémica de la cancelación

Cuando Robe lanzó el comunicado de la cancelación de la gira escribió que confiaba en que "la empresa promotora no os ponga ningún problema para recuperar el importe íntegro". Más tarde, la empresa encargada, Live Nation, lanzó su propio comunicado donde establecía que no tenían conocimiento alguno de la cancelación de los conciertos de Extremoduro y que trabajarían para arreglar la situación.

Pero ojo, que este no fue el único, Iñaki Uoho emitió su propio mensaje dejando claro que no tenía conocimiento alguno sobre la cancelación de los conciertos. "Me veo en la obligación de transmitiros que mi decisión firme durante todo este tiempo ha sido realizar la gira de despedida de Extremoduro en cuanto sea posible y la covid lo permita, ofreciendo fechas tantas veces como sea necesario y retrasándola cuando haga falta".