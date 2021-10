Hace tan solo unos meses, en febrero de este año, la familia del cantante Tony Bennett anunciaba que el artista padece alzhéimer , una enfermedad que le fue diagnosticada en 2016, aunque dos años antes, cuando preparaba un disco junto a Lady Gaga, comenzaron a notar los primeros síntomas de la enfermedad. A sus 95 años, su esposa Susan Benedetto reconoce que ya no es el mismo, pero "cuando canta sigue siendo el viejo Tony". La música sigue siendo su vida y su aliada ante la enfermedad y, precisamente también con Lady Gaga, ha grabado su último álbum de versiones, 'Love for Sale'.

No es la primera vez que ambos artistas colaboran, como ya comentábamos, colaboraron en 2014 con el álbum 'Cheek to Cheek' , siendo una de las grandes colaboraciones intergeneracionales y un gran éxito en ventas y escuchas, una acogida que se espera repetir con el que parece que será la última colaboración y trabajo del cantante donde ambos muestran una gran complicidad en los videos grabados para los temas . Ya en agosto, su hijo Danny comentó que las actuaciones de ese mes serían las últimas por recomendación médica, su despedida de los escenarios.

Realmente el adiós no es por motivos musicales, más bien físicos. Su hijo comentaba que los viajes son largos y hacen mella en él. "Se cansa. No queremos que se caiga en el escenario. No nos preocupa que pueda cantar. Estamos preocupados desde el punto de vista físico, Tony tiene 95 años", decía hace unos meses.