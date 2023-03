El suicidio de su madre, bullying y gogó en la noche madrileña: la complicada vida Pedro Pascal

El 2023 se está convirtiendo en el año de Pedro Pascal. No es para menos, el actor chileno es el protagonista de dos de las series del momento: ‘The Last of Us’, que acaba de finalizar su primera temporada, y ‘The Madalorian’, que tiene su tercera temporada en emisión. Además, se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales, donde lo han catalogado de ‘daddy’ y causó sensación en los premios Oscar, y eso que no estaba nominado, solo pasó por la alfombra roja y presentó uno de los premios junto a Elisabeth Olsen. Sin embargo, su vida no siempre ha sido tan idílica como la que parece tener ahora.