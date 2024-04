'Perdidos' ha sido una de las series más exitosas y queremos recordar qué fue de algunos de sus protagonistas

Fue la serie más vista en la historia y la primera en reproducirse masivamente en medios tecnológicos alternativos

¿Qué fue de los protagonistas de la serie 'Seinfeld', la exitosa serie de los 90?

Una de las series que logró paralizar al mundo cuando apenas se empezaban a explorar este tipo de formatos fue `Perdidos´, que estuvo en emisión durante 6 años y con una audiencia enorme, siendo considerada una de las mejores de todos los tiempos.

En esta producción se contaron con nombres que, hoy por hoy, son comunes de grandes proyectos tanto en televisión como en la gran pantalla como, Michelle Rodríguez, Evangeline Lilly, Terry O`Quinn y Daniel Dae Kim.

La apasionante historia de los tripulantes perdidos en una isla atrapó a los televidentes de todo el mundo provocando fanatismo por los personajes que interpretaron la misteriosa trama. Han pasado ya, casi 14 años desde que esta serie llegara a su final con la emisión de su último episodio, titulado sencillamente como `The End´, que fue transmitido el 25 de mayo de 2010 y nos mostró el desenlace de los pasajeros del vuelo 815. Repasamos qué ha sido de la vida de sus principales protagonistas.

Jack, Matthew Fox

'Pérdidos' termina donde empieza su personaje. Al principio le odiamos, luego nos enamoramos. El carismático Jack Shephard fue el punto inicial, y final, de toda la serie a lo largo de sus seis temporadas. Su personaje fue evolucionando impresionantemente, cambiando sus principios y protagonizando una de las frases que se han quedado en la memoria de todos: "vivir juntos, morir solos". Aunque el actor, que pasará a la historia como uno de los principales supervivientes del Oceanic 815, no ha sido noticia por sus películas, precisamente. Y es que Fox ha tenido que estar en rehabilitación por alcoholismo, un problema que le llevó a protagonizar un episodio de violencia en la calle. Sin embargo, ha participado en 'Guerra Mundial Z' y 'En la mente del asesino'. Su última película conocida es 'Welcome to Harmony".

Kate, Evangeline Lilly

La enigmática Kate Austen fue de los personajes más enjuiciados de la serie por esa historia llena de misterio en medio de un asesinato, el de su padre. Aun así, su personaje fue uno de los más importantes y complicados de la serie, viviendo una historia de idas y venidas con Jack, que al final se podría decir que fueron felices. La actriz es, sin duda, una de las que más trayectoria ha tenido después del final de la serie. Consiguió papeles muy taquilleros en 'Gigantes de Acero', 'Vivir al límite' y, la última película que le ha devuelto la fama, la segunda entrega de 'El Hobbit'. Llilly está preparando ya la tercera parte de la saga.

Sawyer, Josh Holloway

Guapo y rebelde. Sin duda, un cóctel explosivo que dio a su personaje un toque de sensualidad y misterio que lo condujo directamente al puesto de los personajes favoritos de la audiencia. Era un estafador por excelencia y uno de los más problemáticos de la isla durante las primeras temporadas. El actor probó suerte con otra serie televisiva, 'Intelligence', donde se le puede ver sin esa melena que tanto le caracterizaba. Eso sí, el papel del agente secreto con un chip en el cerebro que él protagoniza no ha recibido muy buenas críticas.

John Locke, Terry O'Quinn

"¡No me digas lo que no puedo hacer!". Esta grandiosa frase pronunciada por el sensato de la isla, Jonh Locke, pasará a la historia de todos los losties. Sin duda, su personaje es uno de los más aclamados, tanto por su historia de superación, como por su interpretación. Aunque a muchos fans les enfadó su muerte, Locke aguantó durante todas las temporadas las tormentas después del accidente del vuelo 815. El actor no ha probado suerte en la pantalla grande pero sí lo hizo en otras series como 'Falling Skies', actualmente en 'Gang Related' y 'Hawai 5.0'. O'Quinn ganó un Emmy por su interpretación en 'Perdidos', venciendo a su compañero Michael Emerson.

Charlie, Dominic Monaghan

El músico de éxito que cayó en las drogas fue uno de los personajes más queridos por todos. Su memorable y dramática muerte marcó un antes y un después, tanto en la serie, como en los fans, a quienes llegó a arrancar unas cuantas lagrimillas. Sin duda, el tema de los Drive Shaft, 'You all everybody', se convirtió en toda una banda sonora paralela a `Perdidos´. Lo que muchos quizá no sepan es que el actor mantuvo una relación de cinco años con su compañera de reparto, Evangeline Lilli y fue, antes de `Perdidos´, un Hobbit de 'El Señor de los Anillos'. Actualmente dirige un programa que explora la vida salvaje y ha participado en la película 'X-Men: orígenes', donde recibió muy buenas críticas.

Sayid, Naveen Andrews

El agresivo, y pacífico a la vez, Sayid, protagonizó historias que, aunque no sean de las preferidas de los fans, fueron importantes para el desarrollo de su personaje. Aunque no era amigable con nadie, el árabe dio su vida valientemente por todos los demás en la sexta temporada. Después de su paso por la serie se sumergió en la producción Sinbad, para después dar vida al personaje Disney Jafar en 'Érase una vez'.

Ben, Michael Emerson

Ver al malvado Ben Linus convirtiéndose poco a poco en alguien con corazón fue realmente espectacular. Sin duda, su personaje fue uno de los mejores interpretados, con más fuerza y que más escenas memorables protagonizaba, como el asesinato de su hija o de dos de los personajes claves de la historia, Locke y Jacob. El actor tiene en su poder dos Emmys, uno por 'The Practice', y otro por 'Perdidos'. Sin duda, un recorrido de fuerza interpretativa que después de la serie ha seguido cosechando éxito con 'Vigilados: Person of Interest'.

Hurley, Jorge García

Simpático, alegre e incrédulo. Aunque los fans hacían bromas sobre los no-cambios de su peso, sin duda, fue uno de los más queridos y que más pasiones levantaban. Entre tanto drama, sus escenas nos conseguían sacar una sonrisa, incluso si eran fuertes o lloronas. El bueno de Hurley, Hugo Reyes, logró captar la atención de toda la crítica y tras su paso por la isla consiguió papeles muy importantes en series de éxito como 'Californication' o 'Alcatraz', aunque esta fue cancelada en su primera temporada. Su memorable '¡Oh, men!' en un capítulo en 'Como conocí a vuestra madre' también pasará a la historia de los seriéfilos. También ha participado en 'Érase una vez' y en 'Hawai 5.0'.

Claire, Emilie De Ravin

La embarazada de la serie era una de las personas que más marcó el hilo argumental, ya que su hijo fue muy importante para muchas de las historias misteriosas de `Perdidos´. Su relación de idas y venidas con Charlie, y su antojo de crema de cacahuete la metió de lleno en el pódium de los personajes más odiados. La guapísima actriz protagonizó el cuento de 'La bella y la bestia' en la producción de 'Érase una vez', pero no se le conocen más trabajos importantes como el de Claire Littleton.

Desmond, Henry Ian Cusick

Suena 'Make your own kind of music' y hay que admitir que nos emocionamos. Desmond Hume. Él era la serie, no se puede decir mucho más. Y 'La constante' el mejor capítulo de todos, muy probablemente. Su historia, su papel, su fuerza interpretativa, su Penny... todo lo que le rodeaba es motivo de culto por parte de todos los losties. Para muchos es el mejor personaje de todos. Aunque, a pesar de ser un genial actor, no ha tenido demasiada suerte en el mundo del cine después de su memorable papel en 'Perdidos'. Pero sí en el de la televisión, ya que ha participado en 'Ley y Orden', 'Fringe', 'Scandal', 'El mentalista', 'El cuerpo del delito' y The 100'.

Jin, Daniel Dae Kim

Machista y posesivo. Así conocimos a Jin en la primera temporada de la serie. La evolución de su personaje probablemente sea una de las más espectaculares de todas. La reconciliación, el reencuentro y la muerte han sido de los momentos más románticos ocurridos en la isla junto a su esposa Sun. Después de su aventura en `Perdidos´ solo ha tenido éxito en la serie 'Hawaii 5.0'.

Sun, Yunjin Kim