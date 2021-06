Cómo hemos cambiado: dos expertas analizan los retoques estéticos de los protagonistas de 'Friends'

En una sociedad obsesionada con la imagen, no sorprende que la reunión de 'Friends' 17 años después haya acaparado la conversación sobre el paso del tiempo . Pero el tono no en todos los casos ha sido el más deseable. La alegría de los seguidores por volver a ver a Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt Leblanc o Matthew Perry juntos y en su mítico sofá naranja, se ha mezclado con las críticas a su físico y a sus operaciones estéticas.

Operarse, claro, también es una cuestión de acierto. La propia Courtney Cox (Monica en la serie) reflexionaba hace un par de años sobre su transformación a golpe de bisturí y la presión por sucumbir a los cánones de una industria que tradicionalmente ha penalizado el envejecimiento, más aún en el caso de las mujeres: "Traté de adelantarme al paso del tiempo de una manera que no tenía nada que ver con el mantenimiento. No me di cuenta hasta que un día di un paso atrás y pensé, 'madre mía, no parezco yo", contó en una entrevista. Decidió entonces rebajar sus rellenos y optar por mantener una serie de retoques que consiguen un aspecto más natural.